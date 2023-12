Cítím se jako po podpisu v Rangers, a přitom mě jenom nechali na benzince, směje se Rob

Vše začalo naprosto nevinně. Při tříhodinové cestě ze Vsetína do Pelhřimova, kde má Jihlava kvůli stavbě nového stadionu azyl, si Rob vyžádal zastávku. „Potřeboval jsem si odskočit. V zimě totiž nejdou v autobusech záchody, aby nezamrzly,“ vysvětloval.

Ačkoliv byl v situaci nevinně, spoluhráči si z něj přesto rádi vystřelili. „Dělali si ze mě srandu, že mě na benzince nechali jako Kevina ze Sám doma. Budu to mít dlouho na talíři, ale přece za o ani nemůžu,“ culil se Rob. Na zápas tým dorazil asi s půlhodinovým zpožděním. „Všechno důležité před utkáním jsme stihli, takže nás to tolik neovlivnilo,“ mínil.

To spíš ne, myslím že jednou to stačilo a budeme vyhrávat i bez toho 👍🏻😅

Úsměvná historka má ještě o to sladší konec, že vsetínský kanonýr desátým gólem v sezoně rozhodl o výhře hostů. „Kluci mi nakonec řekli, že jsou rádi, že mě tam nenechali, když jsem dal vítězný gól,“ ocenil. „Tři body z venku s nulou, navíc zábavná historka, takže fajn pondělí,“ podotkl s úsměvem.

Jen by byl v záři reflektorů radši díky hokejovým kvalitám. „Cítím se, jak kdybych podepsal v New York Rangers. A přitom mě jen nechali na benzince,“ smál se Rob.

Vsetín zapsal třetí vítězství v řadě a v tabulce 1. ligy mu patří druhá příčka, ovšem s velkou ztrátou patnácti bodů na vedoucí Porubu. „Je odskočená, ale nepotřebujeme jít do play off nutně z prvního místa. Kdyby nám někdo řekl, že budeme před Vánoci druzí s tolika body, tak to bereme,“ poznamenal druhý nejproduktivnější hráč týmu.