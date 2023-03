Katastrofa, hrůza, šílený. Trenér hokejových brankářů vzpomíná na začátek sezony Slavie

Nepovedený start do sezony. S takovým přirovnáním na Romana Málka, trenéra brankářů v hokejové Slavii nechoďte. Na místě jsou podle něj daleko peprnější výrazy pro hodnocení vstupu vršovického klubu do Chance ligy. „Začátek byla katastrofa, hrůza, bylo to děsný," přiznává v pořadu Příklep na Sport.cz. „Zachránila nás změna trenérů, pak se všechno otočilo. Předkolo play off byl náš strop," dodává.

Sezona Slavie? Začátek byla katastrofa, hrůza. Po změně trenérů se vše otočilo. Část pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Nikdo si v hokejové Slavii před touto sezonu nastavěl vzdušné zámky, realita ale předčila očekávání. Takovou bídu nepředpokládal ani největší pesimista. „Vždyť my jsme byli poslední," vzpomíná bývalý vynikající gólman Slavie a nyní trenér brankářů pražského klubu. Klub volal SOS a záchrana skutečně přišla, když na trenérské místo přišel Dan Tvrzník. „Začali jsme hrát výborný hokej. Bylo moc práce, ale tohle nás zachránilo. Tvrzňa tomu dal systém, hráli jsme moderní hokej, umí vysvětlit, jak to hrát," chválí Málek. Hokejový pořad Příklep s bývalý gólmanem Romanem MálkemVideo : Sport.cz Realisticky přiznává, že po zpackaném úvodu sezony bylo pro Slavii maximem desáté místo a postup do předkola play off. Tam ukončila sezonu pražskému klubu Jihlava. „Možná jsme ji mohli více potrápit. Kdyby se hrálo na tři zápasy, tak bych věděl, že je nemáme šanci udělat. Ale hrálo se na dvě výhry a kdyby při nás stálo štěstí, tak bychom to více zdramatizovali" zasní se na moment. „Ale po tom startu do sezony, byl i tohle pro Slavii úspěch." Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Bitva o hokejový titul, hlavní trumfy drží Sparta

Reklama