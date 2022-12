Nové vedení hokejového Zlína o postupu do extraligy teď nemluví

Trojnásobný mistr světa a bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek již nebude působit v prvoligovém Zlíně. Po nástupu nového jednatele Roberta Hamrly do funkce v klubu nepokračuje ani jeho předchůdce a další odchovanec Jiří Marušák. Hamrla, jenž se s ohledem na nevydařený vstup Beranů do sezony jako první rozhodl ke změně v realizačním týmu, aktuálně nechce mluvit o okamžitém návratu do extraligy. Jeho přáním ale je, aby si mužstvo v tabulce výrazně polepšilo a zajistilo si klidný postup do play off.

Foto: beranizlin.cz Miloš Říha mladší (vpravo) na tréninku zlínských hokejistů. Foto : beranizlin.cz

Článek "Rozhodoval jsem se mezi dvěma variantami: ponechat trenéry, nebo trejdovat hráče, což není tak jednoduché. Rozhodl jsem se vyměnil trenéra, který může pracovat s aktuálním kádrem, který je podle mého kvalitní," uvedl Hamrla na dnešní tiskové konferenci. V pondělí tak na střídačce skončil Rostislav Vlach a nahradil ho Miloš Říha mladší. "Má velmi dobrý přehled o hráčích," vysvětlil nový jednatel svou volbu. Říha dostal na starosti i skladbu kádru. Zlín měl patřit po sestupu z extraligy mezi hlavní favority první ligy, ale je až devátý. "Přišel jsem k týmu v prosinci, takže je situace dost náročná vzhledem k tomu, v jakém stavu tým je. Mužstvo ale reaguje dobře. Chance liga je strašně těžká soutěž a je diametrálně odlišná od extraligy, což se teď projevuje. Soupeři nemají třeba takovou hokejovou kvalitu, ale mají obrovské úsilí, pracovitost a chtíč porazit favorita, což Zlín byl," podotkl Říha. Ambicí Beranů před sezonou byl postup, což si Říha uvědomuje. "Nechceme se zříkat ambic, ale nyní potřebujeme nějaký čas, který ale nemáme. Uděláme maximum pro to, aby se sezona obrátila k lepšímu," podotkl kouč, jenž začal sezonu na střídačce extraligové Plzně. V minulosti v první lize trénoval pražskou Slavii nebo Litoměřice. "Náš cíl je klidné play off, to znamená umístění do šestého místa. A na trenéru Říhovi bude, aby tým připravil tak, abychom v něm hráli důstojnou roli. Za mě máme nejlepší brankářskou dvojici, což v play off může situaci změnit," řekl Hamrla. Zároveň uvedl, že po sobotním utkání proti Jihlavě se začne řešit "okysličení" kádru. Posilami by se mohli stát obránce Lukáš Buchta a útočník Zdeněk Sedlák, kteří s týmem již trénují. "Není to ale tak, že jsme před podpisem smlouvy. Chceme hráče vidět a vybírat je s nějakým rozsáhlejším výhledem," uvedl Říha. V klubu již nepokračuje Čajánek, který byl šéftrenérem mládeže, Marušák, druhý jednatel Tomáš Valášek a bývalý jednatel Patrik Kamas. "Petr Čajánek veřejně řekl, že se se mnou hokejově nepotkává, což je pravda. Nemám mu to za zlé, alespoň veřejnost ví, že máme každý na výchovu mládeže jiný názor. Jirkovi Marušákovi jsme nabídl spolupráci, což odmítl," dodal Hamrla.