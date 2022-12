V Plzni končí posila z Finska. Máme přetlak, vysvětluje Vlasák

"S příchodem Kuby Poura a předpokládaným návratem Ludwiga Blomstranda do tréninku a zápasů máme aktuálně přetlak v útočných řadách. Chceme dávat více šancí našim odchovancům, proto by Zdeněk u nás ani do budoucna nedostával takový prostor," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.