O podíl města Zlína v hokejovém klubu Berani Zlín nikdo zájem neprojevil

Do výběrového řízení na odkup podílu města Zlína v hokejovém klubu Berani Zlín se nepřihlásil žádný zájemce. ČTK to sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Nabídky bylo možné podávat od 24. října do pondělí 7. listopadu. Město má ve společnosti Berani Zlín podíl 49 procent, 41 procent má zapsaný spolek HC Berani Zlín a deset procent společnost PSG.

Foto: Profimedia.cz Fanoušci hokejového Zlína (ilustrační foto)Foto : Profimedia.cz

Článek "Naším cílem bylo získat stabilního partnera a zajistit klubu v budoucích letech finanční stabilitu. Dlouhodobě za město deklarujeme, že se nebráníme podíl města prodat. Vzhledem k tomu, že před pár měsíci bylo veřejně sdělováno, že mají být zájemci o městský podíl, rozhodli jsme se vyhlásit transparentní veřejné řízení. K našemu překvapení se však do výběrového řízení nikdo nepřihlásil," uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO). "Náš zájem najít silného partnera hokejového klubu, případně partnery, tak nadále trvá. Pokud město bude takový zájemce kontaktovat, jsme připraveni s ním jednat," dodal. Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého podílu města měla být výše ceny, kterou by potenciální nabyvatel za převod podílu nabídl. "Také výše pravidelného ročního finančního příspěvku, který tento nabyvatel poskytnete společnosti Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného obchodního podílu do 1. 1. 2028," uvedl mluvčí. Sponzorský příspěvek města na A-tým je podle mluvčího 16 milionů korun ročně. Další peníze dává město spolku na provoz zimního stadionu a činnost mládežnických kategorií. Před vypsáním výběrového řízení město oslovilo zbylé společníky, zapsaný spolek HC Berani Zlín a společnost PSG, s žádostí o vyjádření, zda mají zájem o navýšení svého podílu v klubu. "Zapsaný spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města zájem nemá. Společnost PSG projevila zájem o celý podíl města, ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku navíc podmíněným příspěvky města, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu A-týmu Beranů," uvedl mluvčí.

