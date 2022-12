Říhu přivedla do Zlína i nostalgie. Chci dostat z mužstva co nejvíc, tvrdí nový kouč Beranů

„Seběhlo se to hodně narychlo. Do nového angažmá jsem vletěl rovnýma nohama. Příliš řečnit nemá smysl. Všichni v klubu musíme tahat za jeden provaz a pořádně máknout. Udělám maximum, abych z mužstva dostal co nejvíc," uvedl Říha pro klubový web. Premiéru na střídačce Beranů si odbude ve středečním prvoligovém kole v Šumperku.