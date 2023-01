Slavia není jedničkou! Bývalý útočník Duda promluvil o klubu svého srdce

Hokejová Slavia se trápí ve spodních patrech Chance ligy, Pražané sice zabrali a škrábou se tabulkou výš, i tak zkoušejí dělat všechno možné. Co kdyby se rozhodli zavolat na pomoc Radka Dudu? Ne, že by světoběžník měl zářit na ledě, ale třeba v roli skills kouče by se chlapík se zkušenostmi ze Švédska, Finska, Slovenska či třeba Rakouska třeba hodil. Co by na případné laso bývalý vynikající útočník říkal? „Bylo by to o tom sednout si ke stolu. Ale na rovinu říkám, že jediným mým privilegovaným klubem je Baník Sokolov. Ten mám v srdci," svěřil se Duda v pořadu Příklep na Sport.cz.

Článek Na kluby, kde Duda působil vzpomíná, ať už dopadlo jeho angažmá jakkoliv. „Některé kluby mám radši, jiné méně. Ale všem přeji. Nejsem zapšklý nebo zahořklý," přesvědčuje v pořadu Příklep. Číslem jedna ale je a bude bez debaty klub ze Sokolova. „Tak to je a bude. Tam jsem se naučil hrát hokej. Chci, aby i můj syn věděl, že mít orlici na hrudi je zážitek," vyznává se ze svých pocitů. „Sokolov mi splnil můj dětský sen, stát se hokejistou. Dal mi spoustu dobrých i špatných věcí do života," směje se. „Ale nic to nemění na tom, že tam bude vždy moje srdce. To je jasně dané," dodává.