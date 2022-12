Špatná zpráva pro Slavii! V nejbližších pěti letech se do extraligy nevrátí, varuje expert

Duda při zmínce o Slavii neopomene zmínit fakt, že když měl klub finančně silného aprtnera, měl vše využít a ve Vršovicích měl vyrůst stadion. „To se nestalo a Slavii stadion moc chybí. Vždycky si na to vzpomenu, když vidím stadion fotbalové Slavie. Přitom místo na sportovní komplex tam je," tvrdí současný skills kouč.

Současné klopýtání Slavie v hokejové Chance lize může podle Dudy mrzet nejen sešívané, ale třeba i městského rivala - Spartu. „Určitě v extralize chybí derby," myslí si bývalý útočník. Tvrdí, že i když Slavia chybí mezi elitou, pořád v ní vyrůstají reprezentanti. „Teď ale juniorka spadla, mladí nemají návaznost na dorost. Přitom jsou tam zajímaví hráči. Jenže v tomhle stavu budou odcházet a áčko bude bité," míní Duda, který je přesvědčený o tom, že by klub spasil příchod finančně silného partnera. „Potřebuje pasedát, šedesát milionů, aby áčko bylo TOP."

I když se Duda snaží do budoucna pohlížet optimisticky, druhý z hostů ve studiu Příklep Martin Kézr popisuje tvrdou realitu. „Prát o postup se Slavia v nejbližších pěti letech nebude. Ale v Chance lize nemusí být nutně poslední. V téhle sezoně je ale pro Slavii úkolem nedostat se do problémů dole a zahrát si třeba předkolo play off," staví před pražský celek reálnější úkoly.