Ve Zlíně se zabydluje finské duo Beranů, Jesse Paukku má být rozdílovým hráčem

„Když přišla nabídka ze Zlína, tak jsem si o klubu něco zjistil a slyšel jsem samé dobré věci, jak o celé organizaci, tak o městě a o velkých cílech, které tady do nové sezóny jsou. Přicházím pomoct těchto cílů dosáhnout,“ potvrdil devětadvacetiletý Paukku.

Ostrý zápas už zažil proti domácímu Znojmu, kde Zlín ve středu prohrál 1:5. Zlínským fanouškům se Paukku představí v sobotu proti Frýdku-Místku. „Viděl jsem nějaká videa s chorály fanoušků a bavil se s klukama v kabině. Atmosféra je tu skvělá a dokáže pomoci k vítězství, takže doufám, že se nám bude dařit a přilákáme na tribuny co nejvíc lidí,“ dodal forvard, který až do angažmá ve Zlíně hrával s šestnáctkou na zádech. „Ta je ale ve Zlíně vyvěšená pod stropem, takže to musím změnit. Jen prohodím čísla, takže 61,“ usmál se útočník.