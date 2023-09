Vedení hokejových Beranů reaguje na nepovedený start do sezony. Do Zlína přišel druhý Fin

Devětadvacetiletý Paukku by rád pomohl Beranům k návratu do extraligy. „Když se ke mně nabídka dostala, tak jsem se snažil zjistit si o klubu co nejvíc. Byly to samé pozitivní informace. Co se týká hokejové organizace, tak i města. Vím o vysokých ambicích, jaké tady tým má. Chci ze všech sil přispět k jejich naplnění,“ uvedl pro klubový web.