Vedení Šumperku reagovalo na sestup. Klub nabídlo k prodeji

„Pokud bych vám měl říct, co vše mě k tomu vedlo, bylo by to na hodiny vyprávění. A pouštět se do toho ani nechci. Jsem zklamán, znechucen, a to i osobními útoky na mou osobu, moji rodinu. Pohár trpělivosti po dlouhých sedmnácti letech, co v šumperském hokeji působím, přetekl. Ať si to teď zkusí někdo jiný. Co bude dál, pokud se nikdo nenajde, nevím. Jsem soukromá firma, a až uplyne lhůta, kterou jsem stanovil, nějak se rozhodnu," řekl Právu bez dalších podrobností Velčovský.