Na Slovensku se kontroverzních hokejistů nebojí. Nejdřív šikanátor, po něm násilník

V 19 zápasech coby obránce nasbíral 29 bodů, a tak si ho hned vyhlédly kluby v Rusku. Podle spekulací by měl zamířit do Kazaně, kde působí i český útočník Dmitrij Jaškin. Kouč Liptovského Mikuláše Juraj Faith uvedl, že šlo o velmi lukrativní nabídku. „Byl o něj velký zájem a snažili jsme se ho udržet co nejdéle. Ale nechceme mu bránit v odchodu, když se může posunout do nejlepší ligy v Evropě. Pracovalo se s ním úplně bez problémů,“ tvrdil trenér pro server HokejPortal.sk.