„Nejsme ale zdaleka nejlepší na světě v tom, jakým způsobem dáváme dětem a mládeži podmínky ke sportování. Alespoň co se hokeje týče. Není dost kluzišť, dost času na ledě. Je to obrovsky špatné a nic nenasvědčuje tomu, že se to zlepší,“ kritizoval forvard s 783 starty v NHL.

Norská vláda do sportu v roce 2023 vložila celkem 3,4 miliardy norských korun, to je v přepočtu přes 7 miliard Kč. To však na jednu z nejbohatších zemí světa není mnoho, v Česku jde do sportu 6,9 miliardy korun, třeba v Maďarsku dokonce 30 miliard.