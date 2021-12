Pošlete do Pekingu ty vši z Evropy! Nikoho nezajímá náš názor, zuří zkušený hokejový reprezentant

„Taky chceme mít možnost hrát hokej za co nejnormálnějších podmínek. Nikdo, a jsem si jistý, že mluvím za všechn, nechce jet do Číny, být tam v karanténě a odehrát olympiádu jen proto, aby se uskutečnila," tvrdí opora Davosu, za který válí už pět sezon a v té poslední se se 14 góly stala nejlépe střílejícím obráncem švýcarské nejvyšší soutěže.

Zatímco NHL může do 10. ledna bez finančních postihů cuknout a své hráče do Pekingu neposlat, evropské hokejové ligy takovou možnost nemají. Podle stanov domluvených s IIHF naopak členské země mají povinnost hráče z Evropy pro ZOH uvolnit. Byť během nich mají pauzu jen KHL a švýcarská liga, zatímco ta česká, švédská či finská normálně běží dál...

„Proč evropské kluby nemají možnost vyjádřit svůj postoj? Je to jenom tak, že když nebudou moct jet hráči z NHL, prostě spustíme plán B. Zdá se, že nikoho nezajímá, jak se na věci díváme my (hráči z Evropy). Působí to na mě, jako by řekli: ´Pošlete tam (místo hráčů z NHL) ty zas*aný vši z Evropy´," míní Nygren.