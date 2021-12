Šílený zážitek! Hokejista letěl během utkání po hlavě do jámy s ledem

Soubojů u mantinel je během utkání k vidění obrovská spousta. Tenhle mezi útočníkem Arnaudem Montandonen a Tylerem Higginsem měl ale nečekanou koncovku. Žádné rozbité plexisklo, tady se rovnou oba hokejisté poroučeli mimo ledovou plochu, když prorazili bránu v mantinelu, určenou pro výjezd rolby. A následovala koupel v ledové vodě, prostor, kam rolba vyklápí led, byl totiž otevřený. Situace vypadala hrozivě, po utkání už se jí ale Arnaud Montandon mohl jen smát. „Tolik zpráv, zda jsem v pořádku nedostávám ani v den, kdy mám narozeniny," vykládal novinářům Montandon, který po souboji letěl do díry vedle ledu po hlavě.

„Abych byl upřímný, ani nevím, jak to všechno popsat, kdybych ty záběry neviděl znovu. Byl tam souboj a najednou mantinel povolil a my jsme oba skončili v ledové vodě," líčil incident hokejista. Přiznává, že byl v šoku. Zápas ho pohltil, maximální nasazení znamenalo i pořádné nažhavení a najednou bylo všechno jinak. „Během vteřiny byla moje teplota na snad skoro na nule. Jediné, co bylo dobré, že jsem v té ledové vodě nemusel plavat, ale mohl jsem stát," usmál se při popisu šokujícího karambolu hokejista.