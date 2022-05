Erik Thorell bude dál hrát za Spartu, prodloužil smlouvu

Thorell přišel do Sparty před rokem ze Švýcarska a patřil mezi nejproduktivnější hráče. V základní části nasbíral 52 bodů, lepší bilanci měl pouze vítěz kanadského bodování celé soutěže Filip Chlapík. V play off přidal čtyři góly a šest asistencí.

"Měl skvělou první sezonu ve Spartě, jednoznačně patřil mezi nejlepší hráče ligy. Jednu chvíli extralize úplně dominoval. Ani v play off nepodával špatné výkony. Věříme, že se může ještě zlepšovat. Zjistili jsme, že je navíc skvělý i po charakterové stránce. Už během sezony jsme věděli, že chceme, aby byl součástí našeho kádru," uvedl Ton.

Odchovanec Färjestadu se ve Spartě sejde se starším bratrem Gustafem, jenž do klubu přišel po roce stráveném v Plzni.

Pražané naopak nepočítají s brankářem Hudáčkem, jenž před play off doplnil Matěje Machovského a ve vyřazovací části se v průběhu čtvrtfinále posunul na pozici jedničky a odchytal i finálové zápasy. Sparta pro příští sezonu hodlá spoléhat na Jakuba Kováře, jenž přichází ze Švýcarska.

"Hudy přicházel ve chvíli, kdy jsme již byli domluvení s Jakubem Kovářem. Domluvili jsme se pouze na angažmá do konce sezony, obě strany věděly, že jde o krátkodobou spolupráci. Situace byla předem daná. Hudy nám výrazně pomohl k účasti ve finále," vysvětlil Ton.

V mužstvu by měl skončit i obránce Matuškin, v jeho případě ale ještě není situace stoprocentní. "Řešili jsme jeho setrvání, ale v danou chvíli nám typologicky lépe zapadal do našeho systému Jakub Krejčík. Od zahraničního hráče jsme během play off čekali více. Nešlo jenom o body. Jeho budoucnost ve Spartě přesto zůstává ještě otevřená," uvedl sportovní ředitel.