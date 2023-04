40 střel, jediný gól, přesto výhra. Kouč Kladna svůj tým káral, Beran zkoušel ošálit rozhodčí

„Zaslouženě, i když až můj gól nás uklidnil a spadlo to z nás," prohlásil Indrák, který navázal na svou trefu z posledního duelu základní části. Od něj ale uplynulo 42 dní a Rytíři měli obavy, jestli se na nich dlouhá pauza bez soutěžního zápasu neprojeví.

„I tak jsme měli spoustu gólovek a hotovo mohlo být mnohem dřív," mrzela neproduktivita útočníka domácích Matěje Berana. Ten ve 3. minutě mohutně oslavoval gól, jenže sudí u videa zjistili, že puk se dostal do branky zezadu, když byla nadzvednutá. „Věděl jsem, že to neuznají. Oslavy jsem zkusil, co kdyby náhodou," tvrdil Beran, že se muže v pruhovaném pokoušel ošálit.