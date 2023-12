ANALÝZA: Boleslav pod Králem? Stále stejné bolístky, z kádru by šly složit čtyři čtvrté lajny

Boleslav se zkrátka nemá o co opřít. Je to ovšem vina trenéra? Nový Král dělá, co může, jenže nedostal k ruce zrovna konkurenceschopný kádr. Ano, zelenobílí rozhodně mají kvalitu na to, aby se dostali do předkola, ale opravdu nadstandardních hráčů je v týmu minimum. Zejména v útoku, kde se poslední tým tabulky trápí. Vypíchnout jde snad jen slovenský reprezentant Róbert Lantoši.