ANALÝZA: Jak si vedou cizinci? Překvapení na Hané, bída v Boleslavi

Cizinci jsou věčným tématem hokejové extraligy. Některé týmy se bez nich vyloženě neobejdou, a to i navzdory tomu, že se nakonec neukážou býti posilami. V letošní sezoně jich naskočilo do pole 84 a dalších pět borců do branky. Kdo se zatím jeví dobře a kdo naopak potřebuje přidat?

Foto: Profimedia.cz Už přes 80 cizinců naskočilo v aktuální extraligové sezoně

Článek Začneme od těch nejlepších. Vítkovice v probíhajícím ročníku rozhodně nezáří. Na koho se ale jednoznačně mohou spolehnout, je obránce Willie Raskob. Z rozboru analytických dat plyne, že Američan patří k vůbec nejlepším bekům soutěže. Vyčnívá zejména směrem dopředu, o čemž svědčí nejen počet získaných bodů (2+10). Osmadvacetiletý bek zaznamená 2,2 kanadského bodu v přepočtu na 60 minut hry, což je nejvíce mezi všemi extraligovými obránci. Spoluhráčům také nadstandardně připravuje šance a velice dobrý je také při přechodech z obranného pásma do útočného. Raskob jde ve Vítkovicích mezi cizinci příkladem, což už se ale nedá říct o jeho spoluhráčích, což je jeden z důvodů, proč je loňský semifinalista až předposlední. Foto: Sport.cz Projekce Roka Macuha Jako velmi dobré zahraniční posily se ukazují Josh Kestner (Sparta) a Liam Kirk (Litvínov), kteří patří do nejlepší dvacítky útočníků. Tajným trumfem bychom mohli označit olomouckého Roka Macuha. Slovinec patří napříč extraligou k nejlepším tvůrcům šancí pro své spoluhráče. Je v tom lepší než 98 procent všech útočníků. Nepřekvapí, že na opačném pólu najdeme hráče těch zatím nejhorších celků tabulky. O Vítkovicích už byla řeč, Peter Krieger patří letos k průměrným hráčům. Výrazně ale zaostává za svými loňskými výkony, kdy patřil mezi tahouny mužstva. Foto: Sport.cz Projekce Mattiho Järvinena V kladenském dresu se zase nedaří americkému obránci Martenetovi. Ten sice přišel s čistě defenzivními úkony, ale ve hře pět na pět vyniká jen počtem bloků, kde patří mezi lepší průměr se 4,2 bloky na 60 minut hry. Daří se mu ale na oslabení, kde patří ke stěžejním hráčům Kladna. Při rovnovážném počtu hráčů na ledě těží z toho, že hraje pravidelně s reprezentantem Jiřím Ticháčkem. Jásat nemohou ani v Mladé Boleslavi. Adam Jánošík patří podle analytických dat k nejhorším obráncům a více se určitě čekalo od Mattiho Järvinena. Ten je pro Středočechy platný jen v přesilových hrách, kde patří k vůbec nejlepším hráčům soutěže. Čtyřiatřicetiletý Fin má sice 8 bodů, ale ve hře pět na pět zaznamenal pouhé dvě asistence. Boleslavi navíc nepomáhá v mezihře. S kotoučem na holi je mezi nejhoršími útočníky. Lepších je hned 98 procent borců. Tipsport extraliga Důvod, proč jsou cizinci výhodnější. S tabulkovým odstupným je třeba něco udělat, láteří Vlasák