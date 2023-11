ANALÝZA: Kladno padá na dno. I kvůli střelecké impotenci zkušených posil

Do šancí se přitom kladenský odchovanec dostává. Na branku vyslal už 36 střeleckých pokusů, z nichž podle pokročilých statistik mělo padnout 3,39 gólů. Jenže Frolík je stále na nule. „Je to letos nějaké zakleté. Stačí jeden gól, pak to ze mě snad spadne. Musím makat dál a snažit se na to nemyslet,“ líčil po nedělní porážce 2:4 s Plzní.