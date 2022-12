Ani se Zábranským na střídačce Kometa Spartu nezastavila. Už se musíme nastartovat, burcuje útočník Holík

Šéf Komety Libor Zábranský reagoval na sérii nepovedených duelů tím, že se stejně jako několikrát v minulosti vrátil na střídačku a rozšířil realizační tým. „Chtěli jsme něco změnit. Už před sezonou Libor signalizoval, že je na to připravený. Teď nastala správná doba," tvrdil trenér Martin Pešout.

Svůj tým pochválil za bojovnost. „Zase jsme brzy inkasovali gól a tlačili káru do kopce. Nepodařilo se nám bohužel z několika šancí vyrovnat na 3:3. Místo toho jsme obdrželi lacinou branku my. Poté jsme nešťastným zásahem hokejky do obličeje nabídli sparťanům dvojnásobnou přesilovku a oni si už vedení zkušeně pohlídali," uznal.

Foto: Václav Šálek, ČTK Zleva Roman Horák ze Sparty, Tomáš Kundrátek z Brna a brankář Brna Dominik Furch.Foto : Václav Šálek, ČTK

Brňané z uplynulých sedmi kol nejvyšší soutěže brali pouhé tři body. „Momentálně prožíváme horší období. Nasazení nám ale rozhodně proti Spartě nechybělo. Když ovšem prohráváme, nohy nám tolik nejdou. Výsledek podle mého názoru neodpovídá dění na ledě," mínil útočník Komety Petr Holík.

Foto: hc-kometa.cz Petr Holík na starším snímku.Foto : hc-kometa.cz

I jeho mrzelo, že se Brňanům nepodařilo dotáhnout na 3:3. „Sparťanům tam naopak napadalo skoro všechno. A je z toho pro nás hrozný výsledek. Aspoň že jsme konečně po čase zase využili přesilovku," ulevil si. To, že si vlastník Komety Zábranský opět stoupne na střídačku, se podle něj hráči dozvěděli ráno v den utkání. „Nijak extra jsme to neřešili. On stejně i tak za námi často dochází do šatny. Trochu proházel lajny. Na ledě ale stejně musíme zabrat my. Trenéři to za nás nevyhrají," má jasno.