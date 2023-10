ANTOŠOVA BŘITVA: Jágr by měl být potrestaný. Uvidíme, jestli je nastavený metr stejný pro všechny

Přesun na Kladno jako by ho dostal do úplně jiné role. Najednou je to přesně ten Smoleňák, kterého v Hradci všichni měli rádi. Stojí před bránou, tečuje puky, udělá si prostor.

Pokud jste ho sledovali, musíte uznat, že hraje fakt skvěle. V Mladé Boleslavi to byl on, kdo zajistil Kladnu tři body. Přesně z míst, kde to má tak rád a kde ho soupeři nenávidí a mají s ním problém.

Mladá Boleslav - Kladno 1:3 (24. Smoleňák)

Prvotní diskuze, jestli je schopen týmu, který vypadá velmi staře, pomoct, dostala jasnou odpověď. Smoleňák Kladnu opravdu pomůže, cítí se v něm jako ryba ve vodě. A třeba bude ještě lepší, když se Rytířům bude dařit.

Mladá Boleslav - Kladno 3:4 (58. Smoleňák)

Co ale asi není úplně dobré, je reakce majitele Rytířů Jaromíra Jágra během zápasu v Boleslavi na faul-nefaul kladenského Tralmakse. Taky si myslím, že o nedovolený zákrok nešlo a rozhodčí Šindel se upískl. Aby ale Jágr, který sice nebyl na střídačce Kladna, ale v zápise o utkání figuroval jako funkcionář, udělal na Facebooku takové rychlé sdělení?

Sám jsem zvědavý, jestli bude Jágr ředitelem extraligy Loukotou potrestaný, když v den zápasu komentoval výkon rozhodčího. Nějaký trest by přijít měl. Asi budeme všichni sledovat, jestli je nastavený metr pro všechny stejný. Anebo že by se majitelé klubů přeci jen v den zápasu vyjadřovat mohli?

Foto: Sport.cz Takový komentář napsal na sociálních sítích Jaromír Jágr k vyloučení Tralmakse.

Asi každého musí překvapovat vítkovický propad na samé dno tabulky. Přitom když porovnáme sestavy Ostravanů z jarního semifinále play off proti Hradci s nedělním zápasem v Plzni, stěžejní hráči jako Lakatoš, Mueller, Bukarts nebo Krieger jsou ti samí. Je neuvěřitelné, že s takovým kádrem jste po devátém kole poslední a třesete se, jak to bude pokračovat.

Ve Vítkovicích bude muset dojít k rychlému probuzení. Především střelců, kteří by měli zápasy rozhodovat. Jsem zvědavý, jak zareaguje vedení klubu, protože v tuhle chvíli lepší střelce a hráče sežene jen těžko. Všichni víme, že Lakatoš s Muellerem jsou opravdu vynikající. Jenže něco tam je špatně a v klubu musejí rychle najít chyby, které nastaly.

Mladá Boleslav - Kladno, vyloučení Tralmakse

Vítkovicím sice odešel gólman Stezka, ale nesvádějme současné výkony na brankáře. Opravdu bych vinil střelce, kteří v rozhodujících chvílích góly nedají.

Někoho může napadnout, že je třeba vyměnit trenéra. S tímhle pohledem absolutně nesouhlasím. S Milošem Holaněm klub v prosinci prodloužil smlouvu o další dva roky a projevil mu tím důvěru. Kdyby měl Holaň skončit, dostanou se Vítkovice do momentu, kdy budou muset znovu hledat trenéra, kterému by daly důvěru. Stálo by to strašně energie a přebudovávání.

SESTŘIH: HC Škoda Plzeň vs. HC Vítkovice Ridera 1:0

Miloš Holaň teď musí pracovat s hráči, aby se probudili. Není to o výměně trenéra. Pamatuju si ze Slavie, jak jsme následující sezonu po zisku titulu v roce 2003 tápali a prvních šest zápasů prohráli. A nebylo to o trenéru Růžičkovi. Bylo to jen o nás hráčích - o našem uspokojení a plácání se po zádech.