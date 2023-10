ANTOŠOVA BŘITVA: O Litvínovu natřeném narůžovo i „skvělých“ cizincích v Boleslavi

K Sukeľovi s Kudrnou v první lajně se přidávají nejen Ondra a David Kaše v té druhé, ale i Abdul ve třetí a mužstvo vypadá velmi dobře. Je však otázkou, jestli překvapivé výsledky Litvínova jsou víc o sestavě, nebo o tréninku a jak se mužstvo dalo dohromady jako parta, což by šlo za trenérem Karlem Mlejnkem. Přijde mi, že zatím funguje všechno ideálně.

SESTŘIH: HC Litvínov vs. HC Oceláři TřinecVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Ruku na srdce, mít po sedmi zápasech 17 bodů a šňůru šesti výher, to nemohl čekat snad vůbec nikdo. Po těch letech útrap se teď všichni litvínovští fanoušci musejí na zimák těšit nejen kvůli klobáse… Ten ofenzivní hokej týmu je totiž opravdu atraktivní.

SESTŘIH: HC Litvínov vs. BK Mladá Boleslav 5:2Video : Tipsport Extraliga / BPA

Uvidíme, jestli se časem objeví nějaká slabina v týmu. Jak s výkony vydrží gólman Matej Tomek, až přijde krizový moment. V tuhle chvíli to ale na krizi nevidím. Zatím to vypadá, že v Litvínově je vše natřeno ne na žluto-černo, ale na růžovo, a frčí to.