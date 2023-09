ANTOŠOVA BŘITVA: Kdo další strčí hlavu do Komety? Kladnu by nepomohly ani všechny hvězdy na střídačce

Martinec si připravil tým na sezonu a už po třech kolech zjistil, že to asi nebude tak jednoduché a odstoupil. Všichni sice hodně diskutují, jestli ho odvolal (majitel klubu) Libor Zábranský, nebo jestli to Martinec sám položil, jak jsem se doslechl já, podstatný je ale fakt, že je to už třetí trenér za posledního dva a půl roku, který prostě v Brně skončil.

Bylo by dobré se zamyslet, jestli Kometa trenéry nabíjí nebo s nimi pracuje tak, že cítí potřebnou důvěru, aby v klubu zůstávali a pracovali pro něj na sto procent. Z toho, co vidíme, to vypadá, že jediná spokojenost panovala s angažováním Libora Zábranského.

Všichni teď čekají, kdo bude po Patriku Martincovi tím dalším, kdo strčí hlavu do Komety. Ať se to někomu líbí, nebo ne, Kometa je pořád velká značka, která má jižní Moravě přinášet obrovskou hokejovou zábavu. Byla by škoda, kdyby si to dál kazila odvoláváním či odstupováním trenérů.

Spíš teď v Brně potřebují přestavbu týmu a dlouhodobý výhled. To bude to nejpodstatnější při angažování nového šéfa střídačky. Zatím to totiž nevypadá, že by s odchodem Patrika Martince přišla nějaká zásadní změna.

Po očku jsem v neděli sledoval zápas Kladna se Spartou, a když jsem viděl hromadnou bitku v závěru, vzpomněl jsem si na léta, kdy jsem ještě hokej hrál. Už tehdy jsem věděl, jak strašně důležité je mít v mančaftu někoho, kdo je schopen bránit ty největší hvězdy.

Jenže sparťan Filip Chlapík v tu chvíli na ledě žádnou velkou podporu neměl. Moc dobře si uvědomoval, že Jake Dotchin je v bitkách daleko zkušenější, a proto dlouho do žádné rvačky nechtěl jít a zůstával stranou. Nakonec ale stejně musel padnout na led, aby se to nějakým způsobem ukončilo.

Celkově mi zápas ukázal, jak obrovský rozdíl je mezi aktuálně prvním a předposledním týmem tabulky. Financemi a s tím spojenou kvalitou kádru a hokejovostí.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva Jakub Voráček a Jaromír Jágr na střídačce Kladna během zápasu se Spartou.

Když jsem viděl fotku, jak vedle sebe stojí Jakub Voráček, Jaromír Jágr a Ota Vejvoda, říkal jsem si, že Kladno má největší sílu na střídačce. Ta ale bohužel hokej nehraje. I kdyby na střídačce stály všechny hvězdy, které Kladno vychovalo, stejně by to nepomohlo, aby byl tým lepší. Potřebujete hráče, kteří to umí a těch mají Rytíři setsakramentsky málo.

Závěrem bych vypíchl ještě individuální parády. Hrozně se mi líbila zadovka třineckého Richarda Pánika na Petra Vránu. Je potěšením sledovat takové momenty, když je někdo umí. Když má hlavu plnou nápadů a rukama to dokáže zvládnout.

Stejně tak smekám před vítkovickým Dominikem Lakatošem, jak parádně to v témže zápase vteřinu před koncem třetí třetiny trefil a vyrovnal na 3:3.