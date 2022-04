Sparťanský provokatér ukázal i hokejové kvality. Třinec hraje hnusný hokej, ulevil si hrdina Šmerha

Byl to váš nejpovedenější zápas v sezoně?

Moc si toho vážím, zvlášť když se mi to povedlo v tak důležitém zápase. Celé play off se mi hraje dobře a teď to konečně vyšlo i bodově. Jsem rád, že jsem trenérům, kteří mě posílají i na přesilovky, splatil jejich důvěru.

Při gólu na 2:1 jste si forhendovým blafákem počínal jako mazák...

Šli jsme napadat a všimnul jsem si, že Zbořil chce dávat žabku na za mnou najíždějícího hráče Třince. Tak jsem si počkal, se štěstím puk sklepnul ze vzduchu a dokázal ho zkrotit. Naštěstí mi pak vyšla i klička.

Kromě bodového příspěvku se snažíte rozhodit třinecké hráče i fyzickou hrou a slovními poznámkami. Užíváte si to?

Mám to rád. Člověk se i víc dostane do zápasu, než když je bez emocí. Mám sice jen 1,75 metru, ale to je jedno. Člověk se nesmí bát, naopak do všeho musí chodit na 120 procent. V zápalu boje to neřeším. Tak co, přinejhorším bych dostal na budku. Důležité se je soupeři postavit a neřešit, jestli rozdám, nebo dostanu.

Cítíte, že některým hráčům Třince styl vaší hry moc nevoní?

Je to play off, není na co čekat. Jede se na krev a tečou nervy.

Co vedlo ke zlepšenému výkonu ve druhé třetině, v níž jste třemi góly otočili skóre?

Foto: Ondřej Deml, ČTK Hráči Sparty se radují z pátého gólu proti Třinci.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Po první třetině, která z naší strany vůbec nebyla dobrá, jsme si k tomu museli něco říct. Evidentně to pomohlo, o čemž svědčí dva slepené góly na začátku druhé třetiny. Věděli jsme, že máme schopné hráče v útoku a nic bychom nezabalili, i kdybychom prohrávali o víc gólů. Když jsme pak odskočili na dvoubrankový rozdíl, zklidnili jsme se.

Bylo těžké za třineckého vedení o to těžší dobývat propracovanou obranu soupeře?

Vždycky, když dají gól, zatáhnou to a hrajou takový hnusný hokej. My to pak do nich valíme a oni čekají jen na brejky. Jsme na to ale připravení a dneska jsme to ukázali.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Trenér Sparty Josef Jandač během čtvrtého finále hokejové extraligy.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Na oba domácí zápasy dorazilo přes 17 tisíc fanoušků, O2 arena byla vyprodaná. Užíval jste si bouřlivou kulisu?

Je to nepopsatelný zážitek. Fanoušci nás oba zápasy hnali dopředu a jsem rád, že jsme je aspoň v tom druhém odměnili.

Cítíte, že psychická výhoda je před úterním pokračováním v Třinci na vaší straně?