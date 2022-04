Zbořil to pokadil, řekl třinecký Varaďa. Dnes jsme proměňovali šance, byl rád Jandač

Šmerha při druhém gólu využil ledabylé rozehrávky Mikuláše Zbořila vzduchem do středu obranného pásma. "To byla jeho individuální chyba. Nikdo na něj řvát nebude, ale on ví, že to pokadil. Tu situaci měl řešit jinak."

Teď se série přesouvá do Třince, kde se v úterý bude hrát možná klíčové páté utkání, které jednomu z celků přiřkne mečbol. "Třinec má zkušený tým, čtyři roky po sobě hraje o titul. My máme pět sedm hráčů, kteří to play off ochutnávají poprvé," říká Jandač. "Je to 2:2, máme potenciálně dva zápasy doma. Už před sérií jsem říkal, že to bude dlouhé finále a dnes to znovu bylo o jednom gólu," uvedl Varaďa.