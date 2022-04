Doudera o zranění mincí: Jak tohle může někoho napadnout? Nebyla to legrace

„Už se to nevrátí a možná je to varovný prst do budoucna, aby se na podobné věci dával pozor a nikdo už se o ně nepokusil," řekl Doudera.

„Naštěstí se nic nestalo, ale taky mi klidně mohli vyrazit zub nebo by mě (mince) trefila do oka. Nebyla to legrace, ale naštěstí to dobře dopadlo," uzavřel Doudera.