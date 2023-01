Baránkovi přinesl pátek třináctého nejúspěšnější zápas v extralize: Drželo se při mně štěstí

Oba celky nastoupily do zápasu s velkou energií a chutí posunout se v tabulce výš. Hosté udeřili hned ve 2. minutě z trestného střílení.

Takhle proměnil trestné střílení Giorgio Estephan a poslal @hcvlitvinov do vedení! #PLZLIT #TELH pic.twitter.com/KKxJhTqzZG

„Pak jsme ale tlačili a byla jen otázka času, kdy srovnáme," tvrdil Baránek. V první části se to Západočechům ještě nepovedlo, ale ve druhé dokonce skóre otočili. „Vzpomněl jsem si ráno na to, že je zrovna pátek třináctého, navíc jsem se necítil ideálně, ale štěstí se mě drželo," usmíval se rodák z Ústí nad Labem, jenž v minulosti strávil v Litvínově včetně mládeže sedm sezon.

„První gól padl z dorážky, při druhém mi střela nesedla a mířila úplně mimo, ale Hrába (Kryštof Hrabík) předvedl parádní teč," oceňoval Baránek. U něj započala i třetí branková situace domácích. „Tahle otočka nám psychicky pomůže. Nabuzení jsme byli i poslední zápasy, jen se nám energie nedařila přenést z kabiny na led. Teď to konečně vyšlo," radoval se.

Poslední třetina za stavu 3:1 navíc přinesla úsměvné kuriózní momenty před litvínovskou brankou. Nejprve Adrián Holešinský ukázal, že by se mohl živit i jiným sportem, a baseballově napálil kotouč ze vzduchu do sítě. Gól však nebyl uznán pro vysokou hůl, slovenský forvard totiž vyskočil a dostal se hokejkou nad úroveň horní tyče. „Ale parádně to zasmečoval," vyzdvihoval spoluhráče Baránek.