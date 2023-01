Záhy po úvodním vhazování se protáhl až před Svobodu Zdráhal, ale domácí gólman stačil zasáhnout. Jenže po necelých dvou minutách fauloval Blomstrand a z nařízeného trestného střílení otevřel přesnou střelou pod lapačku skóre Estephan. Plzeňští se zvedli až při vyloučení Sukeľa, hosté však jejich nápor díky pozornému Godlovi přečkali. Střelecké převaze Indiánů úspěšně čelil litvínovský gólman až do konce první třetiny.

Převahu Indiánů uťal nedovolený zákrok Piskáčka, zaváhání Svobody při rozehrávce však Sukeľ přesnějším pokusem do odkryté branky nepotrestal. To pouhých 104 sekund před druhou sirénou střílenou přihrávku Baránka tečoval do sítě Hrabík a dokonal obrat na 2:1.