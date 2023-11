Bartošák zase zavřel branku, vytáhl i podivný zákrok. Byla to haluz, usmívá se

„Nezávidím jim to. Musí to být strašné,“ litoval posledního klubu extraligy bývalý spoluhráč David Šťastný, jenž v Boleslavi strávil posledních pět sezon. „Dýchlo to na mě. Poprvé jsem byl v hostující šatně. Ani jsem nevěděl, kde jsou záchody a sprchy,“ culil se útočník. „Ale jinak mi to přišlo, jako kdybych ani neodešel. Prožil jsem tu hezké momenty,“ vzpomínal.