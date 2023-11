Nový Král své poddané neprobral. Neproměňujeme ani tutovky, lamentuje kouč Boleslavi

Byl to den, že kdyby Boleslavští hráli klidně dva zápasy za sebou, gól prostě nedají. „Klukům nemůžu upřít snahu. Ale pořád nás trápí koncovka. Šance jsme si vytvořili, ale góly nedáme ani z těch nejvyloženějších. Puky jen padají kolem brány, do ní je nedotlačíme,“ hodnotil Král.

„Snažíme se zůstat pozitivní a dostat do kluků, aby si věřili a nebáli se hrát hokej. Potřebují se tlačit mnohem víc do brány. Musíme dát pár šeredných gólů, abychom se chytli,“ velel nový boleslavský trenér.

Tým převzal během reprezentační přestávky po odvolaném Jiřím Kalousovi. Sám kvůli tomu opustil pardubické béčko, které nastartoval do solidní formy. „Samozřejmě mi to je trochu líto a dlouho jsem se rozhodoval, pár nocí jsem nespal. Ale extraliga je extraliga. Tahle výzva mě lákala,“ prozradil Král, jenž před patnácti lety coby kapitán pomohl Boleslavi k postupu do nejvyšší soutěže.

I proto ho lákalo se do středočeského klubu vrátit. „Na Bolku mám dobré vzpomínky, strávil jsem tu tři a půl roku, většinou s dobrými výsledky. Místní prostředí znám,“ ocenil. Pozvednout trápící se celek však není nic jednoduchého. „Ale většinou to tak bývá, že trenér v průběhu sezony přicházejí jen do týmů, kterým se nedaří. Je to úděl naší práce,“ podotkl.