Bídné vysvědčení pro bývalého kouče reprezentace. Samá sranda, s pukem to nebylo ono

Pešán se pochopitelně nejprve zkoušel prosadit v extralize jako hráč. U trenéra Jandače to ale zrovna nevyhrál. „Měl jsem ho v týmu v začátcích. Byl to místní mladý kluk, která se teprve posouval do dospělé kategorie," vzpomíná Jandač. Jaký v jeho očích Pešán byl? „Hodně fyzicky nabušený, dobře bruslil. S pukem to ale nebylo úplně ono."

Mladého hráče neodepsal, snažil se mu poradit, protože se mu nezdál směr, jakým se Pešánova kariéra ubírá. „Bral jsem to tak, že mu pomůžu. Měl rád vtípky a dvojsmysly, ale ty ho odváděly od toho, aby se víc soustředil na hokej. Ten hovor si dobře vybavuji," vzpomíná i po letech. „Říkal jsem mu, že je samá srandička, ale ne všechno je sranda. Za mě to nebyl hotový hráč. Když pak naskočili do extraligy, nebylo to ono. Prostě se neprosadil."

Žádná sláva to dlouho nebyla v extralize ani ze strany Liberce. Jandač vzpomíná, jak odmítl nabídku šéfa klubu k trenérskému působení. „Byli jsme v kontaktu s majitelem. Máme dobrý vztah, respektujeme se. Bylo mi ho tehdy líto, kolik toho hokeji obětuje a Liberec byl snad pět let bez play off," vykládá zkušený kouč.

Příklep s bývalým reprezentantem Patrikem EliášemVideo : Sport.cz

Stejně ale laso z tábora Tygrů odmítl, nechtěl opustit angažmá ve Spartě, a to i kvůli rodině. „Abych mohl pro Liberec pracovat naplno, musel bych tam být s rodinou a já už děti nechtěl nikam tahat. Řekl jsem mu, vykašli se na Benátky, cpeš tam spoustu peněz. Místo toho kup první pětku do Liberce a uklidni fanoušky, co každý zápas defenestrujou Pešána. Nech ho tam, ať má větší klid. On ti to vrátí," naznačuje Jandač, že pomohl podržet trenérského konkurenta ve funkci. Označil jej za pracovitého a poctivého kouče. „A on nás hned další rok porazil ve finále," pokrčí rameny Jandač.