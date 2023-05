Bleskový vyhazov? Dost nepříjemné, měl jsem zvláštní pocit, vzpomíná trenér

Vedení Indiánů vysvětlilo své rozhodnutí neuspokojivými výsledky a herním projevem v přípravě a na začátku extraligy. „Po druhém kole to bylo překvapující, ale měl jsem takový zvláštní pocit, že se něco děje. Kdybychom tam zůstali, tak věřím tomu, že by se tým zvedl. Jsem o tom přesvědčený," hodnotí zpětně Miloš Říha mladší.

Do plzeňského kádru přitom v roli hlavního kouče nastoupil o sezonu dřív, tehdy z toho bylo šesté místo po základní části. Krach ale přišel hned v osmifinále play off proti Mladé Boleslavi. „Jsem přesvědčen, že celá sezona byla nad poměry. Skoro celou dobu jsme hráli v první čtyřce. Byl to nadplán. V poslední čtvrtině ale došlo ke ztrátám hráčům a do předkola jsme nešli v kompletní sestavě," vysvětluje jednu z příčin, proč Plzeň rychle vypadla.

Zároveň přiznává, že by to bylo jiné, kdyby konec v klubu přišel právě po sezoně 2021/22. „Kdyby mi to řekl před sezonou, tak bychom si šli každý svou cestou. Takhle to bylo nepříjemné pro obě strany. Je to dost nepříjemné. Určitě jsem neměl chuť něco zabalit, nemám takovou povahu," vysvětluje host hokejového pořadu Příklep.