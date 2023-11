Bodová série mistra pokračuje. Třinec ale před školáky znovu doháněl ztrátu

„Špatně jsme v prodloužení vystřídali a oslabení ve třech proti čtyřem se těžko brání. Mají to dobře sehrané a pěkně to zakončili do prázdné brány. Ale bod je zlatý na to, jaký byl průběh utkání. Musíme si ho vážit,“ popisoval slovenský útočník rozhodující trefu Nicolase Hlavy v 63. minutě utkání.