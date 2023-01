Boleslav má po týdnu nového trenéra. Plácla si s bývalým koučem Sparty či Komety

„Z logiky věci a s vědomím, jak Jirka Kalous pracuje s mladými hráči a jak skvělou práci dlouhodobě odvádí, se pro nás stal nakonec číslem jedna a já jsem moc rád, že to vyšlo," vysvětluje Kalousovo jmenování sportovní ředitel Mladé Boleslavi Martin Ševc.

„Nakonec to bylo poměrně rychlé. (O Kalousovi) jsme uvažovali už během mistrovství (dvacítek), ale tehdy jsem ho nechtěl rušit. Samozřejmě jsme chápali i to, že potřebuje pár dní na odpočinek. A pak už to skutečně vzalo rychlý spád," dodal Ševc, jenž je rád, že u mužstva zůstávají i Pletka s Hakenem.