Brankář Lukeš přišel do Komety kvůli vyšším ambicím. Furch mě bude hnát dopředu, očekává

Je mi jasné, že on je tady hlavní gólman. A mám velkou radost, že budeme s Furchyněm parťáci. Bude mě to hnát dopředu. Věřím, že se od něj po jeho boku něco přiučím a budu se zlepšovat. Udělám všechno pro to, abych se do brány dostal. Moc se už na novou sezonu těším.