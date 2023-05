Martinec je s posilami spokojený. Ještě hledáme náhradu za Horkého a Kundrátka, tvrdí kouč Komety

„Prozatím chybějí i další reprezentanti Ščotka s Kučeříkem, kteří se do konečné nominace pro mistrovství světa nevešli. Oba se ale v nejbližší době připojí," informoval kouč Komety Patrik Martinec, jehož asistenty zůstávají Jaroslav Modrý, Jiří Otoupalík a Jiří Horáček. Novým kondičním trenérem se stal Jaroslav Kratina, který u brněnského týmu v minulosti již působil v éře Aloise Hadamczika. Nahradil Martina Iterského.

Kometa naopak ukončila smlouvu s gólmanem Markem Čiliakem. Do Českých Budějovic odešel obránce Michal Gulaši a do mistrovského Třince se po roce vrátil další bek Tomáš Kundrátek. Brněnský dres už nebudou oblékat ani útočník Luboš Horký, který přestupuje do finského Lahti, finský centr Kim Strömberg či další forvard Radek Koblížek. Pro pokračování v kariéře v zámořské juniorské soutěži se rozhodl mladý Eduard Šalé. Nové angažmá si hledají rovněž obránce Marek Hrbas a útočník Jiří Ondráček.