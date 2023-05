Kometu Gazdovi doporučil extraligový šampion Němec. Kéž bych v ní zažil něco podobného jako on, přeje si

Nabídek na přestup jste měl určitě víc. Čím vás zlákala Kometa?

Ze všech extraligových klubů, které o mě projevily zájem, mi vyšla Kometa nejlíp. Je to velkoklub, jenž je nejblíž Zlínu, odkud pocházím. A taky znám trenéra Modrého, pod nímž jsem v uplynulé sezoně nastupoval na střídavé starty za České Budějovice. Víme, co od sebe můžeme vzájemně očekávat.

Stále považujete Kometu za velkoklub, i když se v uplynulých třech sezonách nedostala dál než do čtvrtfinále extraligového play off?

Já ji pořád tak vnímám. Jde o klub s vysokými ambicemi. Když jsem hrával za Zlín derby proti Brňanům, přišlo vždycky hodně lidí a byl to pokaždé velký svátek. Považuju za čest, že si teď za Kometu zahraju.

Našel jste v brněnské kabině známé tváře?

Jasně. Se Zdeňkem Okálem a Petrem Holíkem jsem nastupoval za Zlín, kde byl mým parťákem v uplynulé sezoně Petr Kratochvíl. Znám ale i většinu dalších kluků. Věřím, že nebudu mít problém do mužstva zapadnout.

Radil jste se s bývalými zlínskými spoluhráči, zda na nabídku z Komety kývnout?

Mluvil jsem o tom se všemi. Nejvíc ale s Ondrou Němcem, který Kometě pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Říkal mi, že v Brně strávil krásné roky. Rád bych tady zažil něco podobného, co on.

Už se s vámi trenéři bavili o vaší roli v týmu?

Zatím ne. Je čas, máme na to celé léto. Nějakou představu mají oni, nějakou já. Bude taky pochopitelně záležet na mojí výkonnosti.

Slibujete si od přestupu i to, že budete mít z Komety blíž do reprezentačního mužstva?

Být povolán do nároďáku z první ligy bylo prakticky nemožné. Samozřejmě bych si rád v reprezentačním týmu zase zahrál. Prioritou pro mě ale bude podávat co nejlepší výkony v extralize. Poté se uvidí, co bude dál.

Vzhledem k postupu Zlína až do baráže o extraligu jste končil uplynulou sezonu až ve druhé polovině dubna. Nenapadlo vás, že se do přípravy Komety zapojíte později?

Vůbec. Jdu do nového mužstva, chtěl jsem v něm být od začátku. Mám za sebou hodně náročnou sezonu, ale aspoň krátkou dovolenou jsem v pauze stihl a odpočal si.

Chystáte se do Brna denně dojíždět?

Nikoli. Našli jsme si tady s přítelkyní byt. Od začátku května už jsme brněnskými občany. (úsměv).

Jaké bylo loučení se Zlínem, kde jste hokejově vyrůstal?

Těžké. Vždyť je to moje rodné město. Jsem rád, že jsme vyhráli první ligu, a rozloučil jsem se tak nějakým úspěchem. Těší mě, že Zlín žil během play off a baráže hokejem tak jako v minulosti. Předpokládám, že v Brně to bude podobné.

Hodně se nyní mluví a píše o tom, jak složité je pro prvoligového premianta postoupit do nejvyšší soutěže. Vy s tím máte čerstvou zkušenost...