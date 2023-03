Broš: Sparta? Bez přehánění ostuda! Kdyby aspoň ukázali snahu, fanoušci by jim odpustili

Dá se vyřazení ve čtvrtfinále, když Sparta měla kádr nabitý tolika hvězdnými jmény, nazvat ostudou?

Dají se proto použít různá příhodná slova - ostuda, zklamání. Hodně se mi nelíbil hlavně výkon v posledním šestém zápase. Tam nebylo nic. Úplně odevzdaný, bez jakýchkoli záblesků nebo snahy zvrátit osud.

Což je v klíčové fázi sezony divné, ne?

Přesně tak. I z toho důvodu se dá bez přehánění mluvit o ostudě. Kdyby byla k vidění aspoň snaha, všichni fanoušci by konec sezony dovedli pochopit a hráčům odpustili. Furt jsem sparťan a tohle se mi hrubě nelíbilo. Jsem zklamaný.

Zarazila vás slova kapitána Michala Řepíka, že Třinec byl obětavější?

Tím se dá vysvětlit, proč série takhle dopadla. Sparta byla po špatném začátku základní části a příchodu trenéra Hořavy nejlepší tým v soutěži, jenže v play off to nevypadalo, že jí zbyla energie.

Tím se dostáváme k názorům, jestli má vůbec Sparta dobře poskládaný tým, který má šanci uspět v play off...

To je otázka, ale nezapomínejme, že loni se dostala do finále. Letos mi přišlo, že věci, které fungovaly velkou část sezony a hra na nich byla postavená, najednou v play off přestaly šlapat. A když to nastalo, tým nebyl připravený na změny. Nemohl je vytáhnout z tašky, protože do té chvíle neměl důvod používat nové zbraně.

Nebylo tedy paradoxně na škodu, že si Sparta pod Hořavou neprošla v základní části menší krizí?

Sice se tohle vždycky používá jako klišé, ale ona je to přesně pravda. Když pak na vás krize přijde v play off, nemáte čas na potřebnou změnu.

Kdybyste měl vypíchnout dvě tři věci, které Spartě přestaly v play off fungovat, jaké by to byly?

Přesilovky a obrana, o níž furt tvrdili, že se v ní hodně zlepšili. Primární věcí, na kterou bych se proti Třinci soustředil, by bylo nedostat jako první gól. V posledních dvou zápasech přitom Sparta inkasovala hrozně jednoduché góly z prostoru před brankou. Třinec je dostal zadarmo. A když všichni vědí, jak Třinec dovede hrát, když se dostane do vedení, jde o zásadní problém, na který by si takhle zkušený tým jako Sparta měl dát pozor.

Navíc vyhořela i produktivita, o čemž svědčí jen dva góly za poslední tři zápasy...

Chyběly mi ty špinavé góly odražené od kalhot nebo z dorážek. Právě takových gólů padá v důležitých zápasech nejvíc.

To ale přeci hráči musí vědět, ne?

Samozřejmě a jsme zpátky u toho, jak kterým hráčům série sedla. Jak byli schopní po dobrém vývoji sezony svou hru změnit a přizpůsobit play off.

Vyčítal byste něco trenérům Hořavovi s Wallsonem?

K tomu nechci nic říkat. Do kabiny nevidím a neznám rozpoložení týmu. Jsem stoprocentně přesvědčený, že hráči veškeré informace ke hře Třince a k tomu, jak by naopak měla vypadat jejich hra, měli. Trenér vždy reaguje na situace podle vývoje, svého přesvědčení a na základě debaty s kolegy okolo. Výsledek je vždy práce celého týmu, ale ve finále ho dělají hráči na ledě.

Drtivou většinu kádru má Sparta pod smlouvou. Na odchodu jsou obránce Jandus (Oulu) a forvard Kaše (Litvínov), kontrakt vypršel beku Poláškovi a útočníkovi Vauhkonenovi. Sám jste sportovního manažera ve Spartě dvě sezony dělal, co byste radil Petru Tonovi s Jaroslavem Hlinkou? Je na místě trpělivost?