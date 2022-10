Buček má posílit hokejisty Třince. Trefa do černého, nebo krok vedle?

Příběh 23letého střelce z Nitry je znám. Po výborné sezoně v domácí soutěži se měl stát posilou týmu NHL ze Seattlu, svůj boj o místo ale překvapivě rychle vzdal. Nechtěl do nižší AHL a raději zamířil do Ruska.

V zemi, která na jaře rozpoutala válku s Ukrajinou, ale 23letý Slovák veřejnost dlouho nebavil. V Nižněkamsku odehrál jen šest utkání, nebodoval a dostal padáka. „Byl jsem připravený do toho dát maximum, ale někdy se věci nevyvíjí tak, jak si přejeme. Stále jsem mladý a mám všechno před sebou. Na pořádnou šanci v KHL si musím ještě počkat. Byla to obrovská zkušenost a svého kroku nelituji," napsal na sociální sítě Buček.

Nyní má podle slovenských médií zamířeno do Třince. Pokud se tak opravu stane, bude zajímavé sledovat, jak svého krajana přijme například Tomáš Marcinko, který otevřeně kritizoval rozhodnutí slovenského svazu dovolit Slovákům hrajícím v KHL reprezentovat. Zkušenému útočníkovi, který si v minulosti KHL také zahrál vadí, že Slováci tím podporují Putinův režim, který vede bezdůvodnou válku proti jiné zemi. „V tom rozhodnutí svazu chybí jasné a přímé vyjádření nesouhlasu s konáním Ruska vůči Ukrajině," řekl Marcinko slovenskému Denníku N.

Z pohledu čistě sportovního je případná smlouva Bučka s Třincem v pořádku. Je tu ale i jiný názor. Když pomineme příběh z před tří let, kdy si Buček na poslední chvíli rozmyslel své angažmá ve Zlíně, je třeba se ptát i na jinou věc. Je dobře nabídnout angažmá někomu, kdo jde dobrovolně vydělávat peníze do země, která bezdůvodně zaútočila na sousední stát? Na to si musí v Třinci odpovědět sami. Bučka jako svou posilu Slezané ještě neoznámili.