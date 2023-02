Bukarts podepsal ve Vítkovicích nový víceletý kontrakt

Lotyšský kanonýr přišel do Vítkovic v létě 2019 na hostování ze Sparty. Poté strávil sezonu v KHL, ale do Ostravy se vrátil a znovu patří k lídrům. "Mám velkou radost z toho, že jsme se domluvili s Robertsem Bukartsem na pokračování jeho angažmá. Bylo to korektní jednání na úrovni. I my i Roberts jsme vzájemně měli eminentní zájem na pokračování naší spolupráce," uvedl majitel Aleš Pavlík.