Buldok, rváč a kapitán Vítkovic se loučí. Roman Polák oficiálně pověsí brusle na hřebík

Důrazný obránce ohlásil konec krátce po loňském vyřazení od Třince ve čtvrtfinále play off. „Těch důvodů, proč jsem se rozhodl skončit bylo více. Hokej už mi nevracel a nedával to, co jsem mu dával já, a přestože mě to ve Vítkovicích hodně bavilo, hokej jako takový už mi nedával radost," vysvětloval Polák.