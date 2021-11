Bulíř plašil emoce. Není jednoduché hrát proti svým, přiznal po návratu pod Ještěd

„Zápas byl hodně emotivní. Prožíval jsem ho už od čtvrtka. Bylo to pro mě těžký. Na jednu stranu jsem svoje pocity chtěl z hlavy trošku pustit, ale nešlo to. Když v této aréně nastoupíte jako host, jde o složité utkání. Bohužel jsme ho ani nezvládli a jedeme s nulou domů," litoval Bulíř, jehož v hledišti sledovali rodiče i řada známých.

„Spousta lidí mi před zápasem i psalo, což bylo fajn. Myslím, že si užili, že jsem mohl hrát před nimi, když mě celý rok nevidí. A já si užil zase to, že se byli podívat na mě," prozradil liberecký rodák, který s Bílými Tygry před pěti lety slavil i historický mistrovský titul.

„Člověk myslí na to, že se vrací domů. Mám tady barák, bydlím tady, nám zde celou rodinu, kamarády. Vyrůstal jsem v Liberci. Není úplně jednoduchý hrát proti svým. Nemyslím jenom kluky v kabině, ale i proti svým fanouškům celkově," připustil.

V liberecké aréně odmakal stovky zápasů, ale tentokrát si připadal, jako by v Home Credit Aréně bruslil úplně poprvé. „Nevím, jestli to bylo tím, že jsem byl na druhé straně střídaček, každopádně jsem to vnímal úplně jinak. Nečekal jsem, že to bude až takové. Myslel jsem, že prostředí budu znát víc," svěřil se „Bulda".

Ještě než utkání začalo, kotel domácích fanoušků několikrát jméno libereckého rodáka zaskandoval. Třicetiletý hráč reagoval potleskem. „Chtěl bych jim poděkovat. Bylo skvělý, že nezapomněli. Slyšet po dlouhé době v hale svoje jméno bylo úžasné. Tady je to asi na dobré cestě, ale my musíme hru zlepšit," přiznal nejproduktivnější hráč Plzně. Pod Ještědem se ovšem bodově neprosadil.

Mohly emoce ovlivnit i jeho výkon? „Nevím. Je pravda, že hlava dělá hodně a člověk na to myslí. Nedá se to asi úplně vypustit. Na druhou stranu si nemyslím, že by to výkon ovlivnilo. Dnes jsme nepředvedli dobrou hru, což se odrazilo na výsledku," litoval.