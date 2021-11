Vítězný gól? Nepamatuji, jestli jsem někdy takový dal, říkal sváteční střelec

„Jsem obránce, moc gólů nedávám, proto pro mě každý hodně znamená. Byl vítězným což si nepamatuji, zda jsem někdy dal," vykládal vítkovický hrdina.

Plášil si v patnáctém utkání do kterého byl nominován připsal premiérový gól sezony. „Mára Kalus vybojoval v rohu puk, posunul mi ho nahoru a já měl nečekaně dost času na to, abych si to nachystal a vystřelil. Chtěl jsem to hlavně dostat na bránu," popisoval Plášil.

Vítkovičtí si připsali druhou domácí výhru v řadě a poskočili na osmou příčku. „Ale mohlo to být všechno jinak. Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas a ve chvíli, kdy soupeř snížil jsme se začali bát o výsledek. Když Brno srovnalo, nebylo to příjemné, ale kluci výborně zareagovali a z gólu na 2:2 se nepos.ali. Díky do kabiny, především pak Aleši Stezkovi," hodnotil Radek Philipp, asistent trenéra Miloše Holaně.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Marek Kalus z Vítkovic, Tomáš Bartej a brankář Matej Tomek z Brna.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Aleš předvádí od začátku skvělé výkony, spoustu zápasů nám vyhrál. I dnes byl výborný," ocenil pomoc vítkovického gólmana také Plášil.

Kometa na domácího brankáře vyslala úctyhodných 44 střel, druhou třetinu vyhrála na střely 22:10. Ujaly se dvě od Muellera a Zaťoviče ve třetí části. „Celý zápas jsme se dotahovali, a když se nám to povede, tak si necháme dát další gól po nahození obránce od modré. Špatné, špatné," kroutil hlavou brněnský kapitán Zaťovič.

Na extraligovou tabulku po 26. kole se raději ani nedíval. Viděl by totiž, že se jeho tým porážkou v Ostravě propadl o pět míst až na 13. příčku. „Je to tam namačkané, ale když nebudeme vyhrávat, těžko se někam nahoru posuneme. To umístění je pro nás katastrofa, na psychiku hrozně těžké," povzdychl si.

„Chybí důraz, tlak do branky. Musíme proměnit více šancí. Když to neuděláme, nezasloužíme si vyhrát," zdůraznil trenér Komety Brno Jiří Kalous.

Ten musel od začátku druhé třetiny míchat sestavou, protože po nárazu Kaluse odstoupil Petr Holík. „Měl pohmožděné rameno, budeme čekat na vyšetření, které ukáže, jak vážné to je. Nebyl schopný se vrátit do zápasu, což bylo to citelné oslabení. K tomu ale v hokeji dochází, bohužel," přiblížil brněnský trenér.

Utkání v Ostravě sledovala maximální dovolená kapacita diváků. Tisícová návštěva v desetitisícové aréně působila hodně nevesele. Sektor hostí zůstal prázdný, kotel domácích fanoušků se přesunul do menšího sektoru, a přestože se snažil, větší rachot byl na Černý pátek pravděpodobně v nedalekém obchodním centru.