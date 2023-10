Byl to zápas slepých a hluchých, mínil útočník Lantoši po výhře v Olomouci

„Přesilovkám se věnujeme, rozebíráme je na videu a zatím, musím to zaklepat, to přináší ovoce. V první speciální formaci odvádí skvělou práci před bránou Skalický, ve druhé Stránský. Gólmanovi vezmou oči. On pak střely nevidí a těžko se mu proto chytají,“ popsal recept na efektivní hru v početních výhodách mladoboleslavský asistent kouče Václav Pletka.

„Dnes to byl zápas slepých a hluchých. Potřebovali jsme konečně zvítězit, podařilo se a za to jsme vděční. Bereme to jako šest bodů, protože tady se velmi těžko vyhrává. Všem by nám to mohlo pomoci. Věříme, že to potvrdíme i příště,“ pokračoval slovenský hokejista.