Byla by pro mě čest, zahrát si s Krejčím. Asi jsem to ale o rok nestihl, říká olomoucký útočník Anděl

„Ambice by měl mít každý nejvyšší. Všude je to ale samozřejmě jiné. Já teď musím proto žít s tím, jaké to je tady a předvádět to nejlepší, co v sobě mám. Tým je kvalitní a má na to, aby zase uhrál minimálně předkolo play-off. A když se to podaří, pak už se může stát cokoliv. Motivace je tedy pořád velká," řekl Právu Anděl.

Věří ale, že v Olomouci dostane více příležitostí a týmu pomůže i góly. Mrzí ho ale, že zřejmě se tam nepotká s bývalým centrem Bostonu Davidem Krejčím. „Sleduji v médiích, jak to s ním vypadá. Byla by pro mě čest, si s ním zahrát, ale vypadá to, že jsem to o rok nestihl. Je to škoda. Nejen pro extraligu, Olomouc, ale i pro mě by to byla další cenná zkušenost. Mít ho, či nemít, je obrovský rozdíl. Však to všichni viděli. Ať už byl v Bostonu, reprezentaci, tady, každý tým se s ním neskutečně zvedne," zdůraznil.