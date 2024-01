Bylo hrozné naskočit ze zimy na střídačce na led. Mám radost, že jsem to ustál, prohlásil Konrád

34. kolo: Olomouc - Plzeň 3:13 SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 7:3 Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 1:0 (3. Káňa) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 2:0 (8. Nahodil) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 3:0 (24. Nahodil) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 3:1 (27. Matýs) Foto: Sport.cz 0:24 Olomouc - Plzeň 4:1 (28. Kunc) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 4:2 (31. Matýs) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň, přerušení hry kvůli opravě mantinelu Foto: Sport.cz 0:24 Olomouc - Plzeň, hrubý faul Knotka na Söderlunda Foto: Sport.cz 0:22 Olomouc - Plzeň 4:3 (48. Pour) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 5:3 (54. Kusko) Foto: Sport.cz 0:23 Olomouc - Plzeň 6:3 (58. Bambula) Foto: Sport.cz 0:22 Olomouc - Plzeň 7:3 (59. Klimek) Foto: Sport.cz

Jaké to bylo, naskočit za takových okolností na led?

Hrozné! Vždycky je špatné, když gólman střídá. Navíc dnes byla na střídačce strašná zima. Sedlo (Sedláček) ukazoval, že mu něco je, takže jsem musel naskočit hned. Nemáte čas se rozhýbat. Kdybych rychle udělal deset dřepů, zavařil bych se. Nebylo to tedy nic příjemného. A vyhráváme 4:2, dobře rozehraný zápas, takže můžete jen ztratit. Když tam jdete a prohráváte, je to naopak. Jsem moc rád, že jsem to ustál a vyhráli jsme za tři body.

Pomohlo vám trochu, že po pár sekundách, co jste se postavil do brány, bylo utkání přerušeno kvůli rozbitému plexisklu, respektive střepům z něj, co zůstaly na ledě?

Ano. V kabině je teplo. Byli jsme tam osmnáct minut. Tam jsem se celkem potil, takže do těch čtyřiadvaceti minut, co mě pak čekaly, jsem šel na led už zahřátý.

Začínalo se přesilovkou Plzně pět na čtyři, která se po vyloučení Jana Knotka na pět minut a do konce zápasu změnila na dvojnásobnou početní výhodu. Trvala osmdesát sekund. Měl jste tam nějaké těžké zákroky?

Ani ne. Kluci si asi řekli, že jsem studený, nerozhýbaný a dlouho jsem předtím nechytal, takže mi musí co nejvíce pomoci. Myslím, že soupeře do vyložených šancí nepustili. Ani když pak dál pokračovala ta pětiminutová přesilovka. Plzeňští měli snad jen dvě tři střely, které ani nebyly moc gólové. Zvládli jsme to na výbornou stejně jako všechna ostatní oslabení.

Co bylo důvodem, že jste několik zápasů vynechal?

V Českých Budějovicích jsem si narazil koleno. Už je v pořádku.

Proměnili jste celkem pět přesilovek. Ty vám v nynější sezoně nejdou. Pamatujete si, že by se vám někdy něco podobného podařilo?

Ne. Vůbec. Ani statistiky nijak zvláště nesleduji. Jsem však rád, že jsme nastříleli góly, že nám to tam konečně napadalo. Šancí jsme měli dost i v předchozích zápasech. Možná i více než teď. Dnes to z naší strany nebylo úplně nejlepší, ale dali jsme více gólů než soupeř a to rozhodlo.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hokejisté Olomouce se radují z výhry nad Plzní

Body jsou možná o to cennější, že jste je získali se sousedem v tabulce a přeskočili ho…