Čekal šestadvacet dnů. Radost z vítězného gólu ale nebyla z úlevy, líčil Chlapík po první brance v play off

Útočník, jenž k vyřazení Liberce přispěl šesti asistencemi, se dušoval, že ho střelecký půst nějak nesvazoval. „Věděl jsem, že když si budu hrát to svoje, tak to přijde. Ničím jsem se nestresoval, ani mě to nesvazovalo," líčil Chlapík, jenž měl velkou radost ze své branky.

„Nebylo to ale z nějaké úlevy, že jsem se po 26 dnech dočkal gólu. Spíš mě těšilo, že se povedlo týmu vrátit vedení, i když jsme rozhodně nehráli tak dobře, jak umíme. Měla tam být z naší strany větší chytrost s pukem i jednoduchost, abychom přecházeli přes těsnou obranu Budějovic," říkal Chlapík, jenž mohl před nejvyšší návštěvou sezony (15 089 diváků) dát dokonce dvě branky.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Filip Chlapík se po souboji s Petrem Šenkeříkem poroučel k zemi.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Těsně před koncem ale při power play hostů však trefil brankovou konstrukci opuštěné budějovické svatyně. „Ze stovky puků vypálených takhle ze středního písma bych žádný další do tyčky neposlal. Míra Forman mi to hned dával v kabině sežrat, že jsem mu měl radši přihrát než to takhle zazdít. Kdyby stihly Budějky ještě vyrovnat, tak bych byl fakt nas..., ale takhle je to jedno. První výhru máme v kapse a je to pro nás uklidňující vykročení do série," ulevil si sparťanský útočník.

Za hrdinu byl i Július Hudáček, jehož neprůstřelnost v play off sice po 85 minutách skončila, ale bývalý sparťan Lukáš Pech byl jediným, kdo na něj vyzrál. Slovenský brankář předvedl 26 úspěšných zásahů, včetně chyceného trestného střílení Jakuba Valského, kterému čelil hned po 53 sekundách druhé třetiny ještě za nerozhodného stavu. „Z videa jsem věděl, že volí vždycky to samé zakončení, tak jsem si na něj počkal," usmál se Hudáček.

Hráči Motoru cítili, že právě úvodní pětiminutovka prostředního dějství zápas do značné míry lámala. „Dát ten nájezd, mohlo to být jiný, ale na kdyby se hokej nehraje. O gól víc dal soupeř," líčil Pech, jenž má po devíti sezonách odehraných ve Spartě, speciální motivaci. „Takhle to ale nechci stavět, poměřujeme se s pražským celkem jako tým," tvrdil.

„Play off skutečně není o jednom hráči. Všichni se musí snažit dostat Spartě víc pod kůži a odvést svou práci. V prvním zápase jsme byli prostě o ten gól chudší, musíme s tím žít a v pondělním pokračování série odvést herní detaily lépe," připustil budějovický trenér Jaroslav Modrý.