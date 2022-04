Sparťan Horák slíbil odměnu za skalp Motoru

Třicetiletý odchovanec sice jihočeskou metropoli opustil již před třinácti lety, kdy odešel ještě v juniorském věku do zámoří, přesto bere nadcházející souboje hodně prestižně. „Jsem z Budějovic a moc se těším. Zejména na jejich ledě se každému hraje těžko. Za poslední dva roky, co jsem se vrátil do extraligy, to tam pro mě bylo vždycky speciální, o tom žádná. Vyřadit právě Motor, to je extra motivace," říká Horák