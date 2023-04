Cenná posila. Litvínov ulovil Davida Kašeho

Kaše je odchovancem Kadaně, v extralize debutoval v dresu Chomutova v sezoně 2015/16. O dva roky později odešel do Švédska a hrál za tým Mora IK. Pak se vydal do zámoří a snažil se prosadit do kádru Philadelphie. V NHL ale v průběhu necelých tří sezon odehrál jen sedm zápasů, jinak působil v nižší AHL.